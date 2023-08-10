В Брянской области в следственном изоляторе впервые провели обряд венчания

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области в следственном изоляторе №1 УФСИН впервые провели обряд венчания. Свои отношения узаконила молодая пара перед долгой разлукой. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Мужчину, находящегося в следственном изоляторе, совсем недавно осудили. Ему дали шесть лет колонии особого режима. В ближайшее время его этапируют в другой регион для отбытия наказания.

Молодая пара официально зарегистрировала свой брак и перед долгим расставанием решила обвенчаться.

Церемонию по всем церковным канонам провел отец Александр Хомяков. Он подарил супругам венчальные иконы и Библию. Батюшка призвал их хранить свою семью, стойко противостоять жизненным испытаниям и быть примером любви и уважения для своих детей.