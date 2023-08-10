В Брянске накануне профессионального праздника чествовали строителей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в губернаторском Дворце детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина состоялось торжество в честь строителей. В воскресенье, 13 августа, в России будет отмечаться их профессиональный праздник. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Поздравить «виновников торжества» пришли губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, вице-мэр Брянска Сергей Антошин. Наиболее преуспевшим представителям профессии вручили высокие государственные награды: медали Ордена «За заслуги перед Отечеством», знаки «Почетный строитель России», благодарности Президента России и министерства строительства и ЖКХ РФ, почетные грамоты Брянской областной Думы и другие.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На торжественной встрече строителям преподнесли музыкальные подарки лучшие творческие коллективы и исполнители региона.

Брянские строители возводят разнообразные здания и объекты - жилые, социальные, промышленные. В брянском регионе за последние годы реконструировали и построили больше 100 объектов. Среди них Дворец единоборств им. А. Осипенко, ледовые дворцы в районных центрах Брянской области. В самом Брянске завершают строительство Славянского моста, который соединит три района Брянска. Прокладывают улично-дорожную сеть по улице Флотской, где, в том числе возводят школу на 1 225 мест и детский сад на 280 мест. На территории старого аэропорта строят школу на 1 225 мест. В преддверии Дня физкультурника в Брянске сдадут стадион «Камвольщик». Брянские строители уже второй год оказывают помощь подшефному городу Брянке Луганской Народной Республики.

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