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Президент России Владимир Путин одобрил создание в верхней палате Федерального Собрания отдельного Совета по интеграции новых регионов. Одна из его задач — обеспечить быструю и качественную интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в политическую систему страны.

В Единый день голосования пройдут выборы в новых субъектах федерации.

Политическая интеграция новых регионов — это драйвер для развития всей российской политической системы, и, конечно, выборы в ней — важная составляющая.

Свим мнением по поводу особенностей интеграции новых регионов поделились брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что Курс на скорейшую интеграцию Президент задал 5 апреля 2023 года на заседании Совета Безопасности: «Задача – сделать всё, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны».

На совещании с членами Правительства 3 августа нынешнего года Владимир Путин констатировал: «Исконно русские земли Донбасса и Новороссии вернулись домой, в родное лоно. Мы шаг за шагом восстанавливаем их, налаживаем на освобождённых территориях мирную жизнь, включая культурную, образовательную сферу».

При этом Президент обратил внимание, что новые регионы находятся в российском культурном пространстве: «Строго говоря, жители указанных регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников – и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или, более того, уничтожить».

- То есть, культурно близкие, по-настоящему наши регионы и их жители уже интегрируются в Россию, - отметил Валерий Алексеевич. - Но, конечно, без выборов этот процесс не был бы полноценным.

Директор Государственного автономного учреждения «Центр Геоинформационных технологий брянской области» Сергей Сергиенко сделала акцент на необходимости максимальной прозрачности выборов именно в новых регионах.

- Нет сомнений, что коллективный Запад заставит свою пропагандистскую машину работать на делегитимацию выборов, и каждая ошибка, каждое сомнение будет использовано врагами России, - сказал Сергей Александрович. - . Этому можно противопоставить только открытость с привлечением максимально возможного числа общественных наблюдателей. Сомнений в легитимности выбора народа быть не должно.

Руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров считает, что «новые территории в масштабе страны – это не только повышенный формат ответственности, но и новые возможности для её развития».

Эксперт говорит о том, что «первоочередной основой всех разнонаправленных интеграционных процессов на просторах Новороссии является доверие людей её населяющих».

- Значит и политический контекст, как и любой иной, направленный на развитие новых регионов, представляющий собой драйвер для построения единой для всех политической системы, должен опираться на правдивое и честное взаимодействие с учетом предложений и мнений, как руководства данных территорий, так электората их населяющих, - сделал вывод Руслан Александрович.

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов отметил, что «интеграционные процессы гораздо сложнее и длительнее, чем хочется о них думать».

- Так, в соответствии с Договором о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, окончание переходного периода было назначено на 1 января 2015 года, - приводит пример эксперт. - Но лишь в феврале 2019-го Россия проинформировала ОБСЕ о завершении интеграции Крыма.

Некоторые процессы интеграции до сих пор продолжаются. Так, например, до 2025 года продлена беспошлинная регистрация прав на недвижимость в Крыму. «Законом синхронизируются сроки завершения мероприятий по интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы Российской Федерации», – написали депутаты Госдумы в пояснительной записке к законопроекту.

- Интеграция новых регионов также не будет ни лёгкой, ни стремительной, - считает Юрий Николаевич. - Это большая, сложная, серьезная и ответственная работа. Работа, требующая внимания к нюансам, учета множества факторов, мгновенного реагирования на возникающие проблемы и вызовы и отказа от шаблонов. Это трудный путь, в каждой точке которого нужно сверять направление следующего шага с конечной целью.