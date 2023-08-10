Игорь Маковский: работа электросетевых объектов в новых российских регионах находится на особом контроле «Россети Центр»

Фото: ПАО «Россети Центр».

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский обсудил с руководством регионов актуальные вопросы.

Глава энергокомпании провел специальный оперативный Штаб, где участники инфраструктурного спецпроекта доложили о достигнутых результатах.

В продолжение работы генеральный директор встретился с персоналом, обслуживающим энергообъекты четырех новых субъектов Российской Федерации, и обозначил первоочередные задачи до конца 2023 года. Сотрудникам также были вручены дополнительные комплекты защитных средств.

«Энергетики «Россети Центр» не раз подтверждали, что в ситуациях повышенных рисков готовы выполнять возложенные на них задачи государственного уровня. Все необходимые силы и средства в новых регионах у нас для этого имеются», – подчеркнул Игорь Маковский.