В Брянске на пяти площадках пройдут ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на пяти торговых площадках пройдут ярмарки выходного дня. Они будут работать в каждом районе города. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Купить продукцию от сельхозпроизводителей можно будет в следующих местах:

- в Советском районе - улица Брянского Фронта, о/д № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия 1»; ул. Спартаковская, о/д 125;

- в Володарском районе – улица Пушкина, о/д № 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских партизан; - в Бежицком районе - улица Клинцовская, о/д № 60, территория, прилегающая к ДК им. Д. Н. Медведева; - в Фокинском районе - проспект Московский, о/д № 4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия 2».

На торговых площадках свою продукцию представят фермеры и жители региона, имеющие личные подсобные хозяйства. Напомним, ярмарки выходного дня заработают уже в субботу,12 августа.

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