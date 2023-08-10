В лесах Брянщины ввели противопожарный режим

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В лесах Брянщины ввели особый противопожарный режим. Постановление от 7 августа подписал губернатор Александр Богомаз. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Согласно документа, в лесах Брянской области запрещается: использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные горючих материалы. Также под запретом и работы, связанных с применением открытого огня.

Кроме того, ввели ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами Брянской области.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.