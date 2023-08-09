В Брянске поделились идеей украшения города к знаменательным датам

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске поделились идеей украшения города к важным датам. Это – день города и 80-я годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Главная задача – создать ощущение праздника. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В основе идеи украшения – тема «Брянск: вчера, сегодня, завтра». Одним из ее центральных элементов является стилизованное изображение числа «80». Его составят из изображений основных достопримечательностей Брянщины: памятник 1000-летию города Брянска, барельеф «Брянск - город партизанской славы», мемориальный комплекс «Хацунь», Курган Бессмертия, театр драмы им. А.К. Толстого, Брянский Кафедральный собор.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Кроме того будут использовать архивные фотографии солдат-победителей, освобождавших Брянск - «город в лицах». Украшения выполнят в сочетании алого, красного, бордового цветов. Они символизируют знамя победы, вечный огонь, кровь павших героев.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В городе украсят посещаемые и значимые места, общественные пространства - остановки, городской и коммерческий транспорт, витрины магазинов, фасады зданий. Будут использовать не только имеющиеся инсталляции, но и приобретут новые.