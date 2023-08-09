На Брянщине в День физкультурника откроют четыре площадки для выполнения норм ГТО

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в День физкультурника, 12 августа, откроют четыре универсальные спортивные площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На каждую площадку выделили 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Знаковое событие состоится в селе Нивное Суражского района, в селе Симонтовка Мглинского района, в деревне Городцы Трубчевского района и в селе Верещаки Новозыбковского городского округа. В этом году здесь установили уличные тренажеры в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Начиная с 2019 года, в Брянской области построили 29 площадок ГТО. Сейчас в регионе работают 34 муниципальных центра тестирования и один региональный.

- На официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировано более 150 тысяч брянцев, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - За период с 2016 по 2023 годы обладателями знаков отличия «Готов к труду и обороне» стали 36 171 человек. Стать участником физкультурно-спортивного движения могут все желающие в возрасте от шести лет, имеющие медицинский допуск.

Возрастное ограничение - 6+