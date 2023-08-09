В Брянске накануне Дня физкультурника наградили служителей спорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска накануне Дня физкультурника наградили служителей спорта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Фокинского района Александр Гаврилов вручил представителям профессии грамоты, благодарственные письма и памятные сувениры за вклад в развитие физической культуры и спорта. Ими наградили 19 человек. Это - тренеры, школьные учителя физкультуры, руководители спортивного комплекса «Спартак», сотрудники ДОСААФ и специалисты по реабилитации инвалидов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, День физкультурника в нашей стране еще с 1939 года традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году праздник выпал на 12-е число.