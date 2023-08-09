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Общество9 августа 2023 7:31

В Брянске четырем росгвардейцам вручили государственные награды

Бойцы получили награды за отвагу и самоотверженность в спецоперации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управление Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управление Росгвардии по Брянской области.

В Брянске четырем сотрудникам Росгвардии вручили государственные награды. Награды они получили из рук начальника Управления Росгвардии по Брянской области генерал-майора полиции Ивана Ванчугова. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управление Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управление Росгвардии по Брянской области.

Один офицер получил орден Мужества и три офицера - медали «За отвагу». Наград бойцов удостоили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявлены при исполнении воинского и служебного долга во время специальной военной операции на Украине.

С начала специальной военной операции больше 60 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Брянской области наградили государственными наградами. Полковника полиции Андрея Фроленкова отметили высшей государственной наградой – звездой Героя России.

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