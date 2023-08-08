В бюджете Брянщины в 2023 году на материнский капитал предусмотрено 175 млн рублей

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В бюджете Брянщины в 2023 году на материнский капитал предусмотрено 175 миллионов рублей. В первом полугодии уже выдали 902 сертификата на получение областного материнского капитала. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

670 семей уже распорядились средствами материнского капитала. Большинство их направили на улучшение жилищных условий, на текущий ремонт жилых помещений, на образование детей.

- Не может не радовать тот факт, что областной материнский капитал стал одним из факторов роста численности многодетных семей в регионе, - рассказал Александр Богомаз. - По данным статистики, за последние 10 лет количество многодетных семей в Брянской области увеличилось почти в два раза.

С 1 января 2020 года размер областного материнского капитала составляет 200 000 рублей. До 2020 года его величина была 100 000 рублей. При этом важно, что в Брянской области, наряду с немногими другими регионами РФ, размер материнского капитала увеличивается в зависимости от количества рожденных детей. Более того, с 1 января 2022 года областной материнский капитал также выплачивается на каждого рождённого ребенка, начиная с третьего.