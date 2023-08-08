Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Автопредприятия Брянщины получили 17 новых автобусов. По традиции событие состоялось в преддверии 80-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Ключи в торжественной обстановке вручали 8 августа в Брянске на площади Ленина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Первые 20 автобусов закупили в 2017 году. Это было настоящее событие для области.

- За это время закуплено почти 600 единиц автобусов, - рассказал глава брянского региона. - Новый транспорт будет перевозить жителей областного центра, районов области, его получат государственные предприятия: Брянская автоколонна №1403 и Новозыбковское пассажирское автотранспортное предприятие, а также администрация Жуковского муниципального округа. Комфортный транспорт будет использоваться на социально значимых межмуниципальных маршрутах.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В этом году из бюджета области выделили 149 миллионов рублей. Закупили 17 и до конца года закупят еще девять автобусов, которые также встанут на линии.

- До 1 февраля за счет федерального бюджета мы закупим еще 79 автобусов, которые также будут переданы нашим предприятиям, - сказал Александр Богомаз. - Мы будем продолжать работу, направленную на обеспечение транспортного обслуживания населения Брянской области.