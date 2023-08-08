Педагоги Брянщины станут участниками проекта «Билет в будущее»

Фото: проект «Билет в будущее» в Брянской области.

Педагоги Бярнщины станут участниками проекта «Билет в будущее». Сейчас в проекте 280 педагогов-навигаторов из 126 школ региона. В 2023 году к движению подключились 188 учителей. Об этом сообщают организаторы проекта.

«Билет в будущее» направлен на раннюю профессиональную ориентацию учеников школ 6-11 классов. Его реализуют по всей стране с 2018 года в рамках проекта «Образование».

Педагоги-навигаторы сейчас обучаются по профориетнации на сайте проекта «Билет в будущее». Осенью учителя проведут в школах уроки профориентации и помогут выбрать профессию ученикам 6-11 классов.

В рамках проекта «Билет в будущее» ребята побывают на промышленных экскурсиях на предприятиях региона. Они попробуют себя в профессии в техникумах, узнают о востребованных специальностях.

Возрастное ограничение – 16+