Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» принимает активное участие в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области. Энергетики подключают к сетям компании камеры наружного наблюдения и светофорные объекты, цель которых – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В первом полугодии 2023 года филиал исполнил 86 договоров на технологическое присоединение (ТП) таких объектов на сумму – более 2,3 млн руб. Подключено 85 камер наружного наблюдения на самых оживленных участках дорог в Выгоничском, Жуковском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Погарском, Стародубском и Трубчевском районах, а также светофор в городе Брянске, регулирующий дорожное движении вблизи крупнейшего в регионе спортивного комплекса ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артёма Осипенко».

Работа по подключению светофорных комплексов и камер наружного наблюдения в филиале продолжается. До конца 2023 года энергетики планируют присоединить к сетям 146 аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения на сумму более 5,2 млн руб. в Севском, Новозыбковском, Дятьковском, Карачевском, Трубчевском, Стародубском, Погарском и Жуковском районах региона.

«Деятельность по техприсоединению объектов камер наружного наблюдения и светофоров – важная и значимая часть работы филиала, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Эти объекты положительным образом влияют на безопасность участников дорожного движения, способствуя сохранению жизней и здоровья жителей региона».