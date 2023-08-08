Восстановлено электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей Брянской области в основной сети 6-10 кВ

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

Энергетики устранили повреждения в основной сети 6-10 кВ, спровоцированные прошедшими по территории Брянской области грозой, градом, шквалистым ветром с порывами до 24 м/с. В настоящее время сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» проводят работы по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ.

В восстановительных мероприятиях задействованы 110 бригад филиала и 30 бригад смежной сетевой организации «Брянскэлектро»: 651 специалист и 268 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находятся 42 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 3 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти и муниципалитетов. В филиале работает оперативный Штаб, ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.