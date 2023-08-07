По Брянской области прошелся ураган

Вот что-то к Брянску подошло. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Над Брянской областью в понедельник, 7 августа, прошли ливни с грозой и сильным ветром. Об этом накануне предупреждали в чрезвычайном ведомстве.

Набережная плывет. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

После разгула стихии остались затопленные дороги, поваленные заборы и деревья, а в некоторых районах в домах нет света. Действительно, спецслужбам будет над чем поработать после.

Упал забор на улице Счастливой. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Так, в Брянске стихия затопила Набережную, повалила забор на улице Счастивой, из-за чего пострадали семь автомобилей. В буквальном смысле слова плавает Нижний Судок. А на площади Партизан ветром развернуло светофор.

На площади Партизан ветром развернуло светофор. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

А в Клинцах прошелся настоящий ураган, который повалил деревья. Остались без света жители в Почепском, Стародубском и том же Клинцовском районах. Всем этим брянцы активно делятся в социальных сетях. Фотографии и видео заставляют не только удивиться, а иногда ужаснуться.

В Клинцах разбушевавшаяся стихия повалила деревья. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

К девяти часам вечера в Брянске ливень прекратился, но раскаты грома еще слышны. Так что неизвестно, какие еще сюрпризы может подготовить погода жителям областного центра и региона.

Не прошло и полчаса, как ливень накрыл Брянск снова...