Игорь Маковский: в результате консолидации электросетевых активов повышается надежность и качество энергоснабжения в регионах

Фото: ПАО «Россети Центр».

В рамках оперативного совещания Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский рассмотрел вопросы деятельности территориальных сетевых организаций, включенных в состав филиалов Обществ.

Отмечалось, что консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах региона и конечных потребителей. Работа по данному направлению проводится системно, в рамках Стратегии развития, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Директора брянского, воронежского, ивановского, тульского и ярославского филиалов энергокомпании в своих докладах особо подчеркнули, что в преддверии наступления осенне-зимнего периода ресурсы объединенной компании позволяют быстрее справляться с возможными нарушениями и существенно сократить время восстановления энергоснабжения.

«Внедрение единых принципов управления, а также требований технической и эксплуатационной политики позволяет в более сжатые сроки обеспечить выполнение заявок на присоединение к сетям новых объектов, оперативно устранять технологические нарушения, и, как следствие, повышать качество электроснабжения жителей 20 российских регионов», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.