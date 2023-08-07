Энергетики «Брянскэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение части потребителей Брянской области

Фото: ПАО «Россети Центр».

Сегодня, 7 августа 2023 года, на территории региона наблюдаются неблагоприятные погодные явления: сильные дожди, гроза, град, местами шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с.

На данный момент зафиксированы локальные нарушения электроснабжения в Почепском, Клинцовском и Стародубском районах области. В их оперативном устранении задействовано 18 бригад энергетиков: 62 специалиста и 22 единицы спецтехники.

Также в распоряжении филиала находятся 42 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 3 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетики находятся во взаимодействии с Правительством Брянской области, региональным ГУ МЧС и муниципальными органами власти.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8(800)220-0-220.