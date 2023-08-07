Фото: ПАО "Россети Центр".

7 августа на территории Брянской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления - местами возможны сильные дожди, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 24 м/с. Филиал «Брянскэнерго» готов к работе в условиях непогоды.

К оперативному реагированию готовы 110 бригад в составе 531 энергетика и 218 единиц техники. Также в распоряжении филиала находятся 42 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Брянскэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

Энергетики «Брянскэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

7 августа на территории Брянской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления - местами возможны сильные дожди, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 24 м/с. Филиал «Брянскэнерго» готов к работе в условиях непогоды.

К оперативному реагированию готовы 110 бригад в составе 531 энергетика и 218 единиц техники. Также в распоряжении филиала находятся 42 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Брянскэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).