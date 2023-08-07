В Брянске отметили День железнодорожника

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

В Фокинском районе Брянска отметили День железнодорожника. Праздничные торжества прошли в парке культуры и отдыха железнодорожников. Об этом сообщают в Фокинской районной администрации Брянска.

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

В парке традиционно подготовили провели яркую праздничную программу. Это конкурсы и развлечения для детей, выступления брянских железнодорожников, студентов техникума и сотрудников подразделений Брянского региона ОАО «РЖД», а также праздничная лотерея и торговля различными лакомствами, детскими игрушками, сувенирной продукцией и другими разнообразными товарами.

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

Вечером всех собравшихся порадовали артисты Городского Дворца культуры железнодорожников и кавер-группы «Фруктоза».

Всем работникам железной дороги выразили благодарность за труд, а также пожелали крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго.

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