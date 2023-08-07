Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске росгвардейцы почтили память Олега Визнюка. Командир разведывательного батальона 101 бригады внутренних войск капитан Олег Визнюк погиб 6 августа 1996 года при выполнении боевого задания в Северо-Кавказском регионе. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

В день памяти героя у его могилы вместе с родителями побывали посетили начальник Управления Росгвардии по Брянской области генерал-майор полиции Иван Ванчугов, Герой России полковник полиции Андрей Фроленков, военнослужащие, сослуживцы, боевые товарищи офицера и ветераны внутренних войск.

- Сколько бы не прошло времени, мы всегда будем помнить наших товарищей, которые выполнили свой служебный долг до конца, -сказал Иван Ванчугов. - . И на примере их подвигов будем учить подрастающее поколение быть патриотами своей страны и любить свою Родину.

Память Олега Визнюка почтили минутой молчания. К надгробию могилы возложили цветы.

Напомним, капитан Олег Визнюк геройски погиб при выполнении боевого задания в Грозном 6 августа 1996 года. Возглавив группу разведчиков, он шел на прорыв к блокированным подразделениям. Попав в засаду, принял неравный бой с бандитами, в ходе которого погиб, спасая жизнь подчиненных.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Северо-Кавказского региона, капитану Визнюку Олегу Станиславовичу присвоили звание Героя Российской Федерации (посмертно).