Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

На Брянщину 7 августа обрушатся ливни с грозой, шквалистый ветер и град. Ветер усилится до 24 метров в секунду. Непогоду прогнозируют с 12.00 до 21.00. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций (широкоформатных рекламных щитов) и повреждение крыш зданий, падения деревьев.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

- Укрепите слабоукрепленные конструкции на своих придворовых территориях, - рекомендуют в МЧС. - Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, закройте окна. Транспортные средства ставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций. Во время грозы закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не разговаривайте по телефону. Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев.