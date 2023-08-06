Фото: РИА "Стрела".

Брянский «Поезд здоровья» приехал из подшефной Брянки. Наши медики с 12 июля работали в медицинских организациях Луганской Народной Республики. Об этом сообщает издание РИА «Стрела».

Фото: РИА "Стрела".

Жителям Бярнки оказывали помощь 11 врачей: терапевт, невролог, уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, отоларинголог.

- Мы осуществляли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, а также при необходимости вели консультативные приемы, - рассказала главный внештатный специалист по терапии департамента здравоохранения Брянской области Оксана Митина. - Мы осмотрели порядка семи тысяч человек .Также наши специалисты-врачи выезжали в Северодонецк с консультативными приемами, где осмотрели 350 человек.

Также брянские медики посетили пациентов в Анненке, Краснополье, Вергелевкe, Замковкe, Криворожье. Местные жители остались довольны после приемов врачей.

Сами же брянские медики работали в ЛНР с большим желанием помочь жителям Донбасса. Чувство большой ответственности и врачебный долг в первую очередь руководили врачами.