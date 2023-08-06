Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 7 августа ожидают ливни с грозами и градом. Во время непогоды ветер усилится до 22 метров в секунду. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев.

Брянцев просят быть осторожными соблюдать все необходимые меры безопасности.

- Укрепите слабоукрепленные конструкции на своих придворовых территориях, - рекомендуют в МЧС. - Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, закройте окна. Транспортные средства ставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций.