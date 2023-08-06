Брянский губернатор поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил железнодорожников с праздником. Его отмечают в воскресенье, 6 августа. Текст поздравления опубликовали на сайте регионального правительства.

- Брянские железнодорожники вносят значительный вклад в укрепление мощного потенциала железнодорожного транспорта, развитие инфраструктуры, оптимизацию пассажиропотока, внедрение современных технологий и цифровых сервисов, расширение межрегиональных и международных связей. В рамках сотрудничества с Московской железной дорогой- филиалом ОАО «РЖД» успешно действует скоростное сообщение на участке Брянск-Москва, создается комфортная среда на вокзалах региона, вводятся в эксплуатацию инфраструктурные объекты магистрали, повышается качество грузовых и пассажирских перевозок, - говорится в поздравлении. - Мы благодарим всех специалистов железнодорожного комплекса за преданность профессии, компетентность, чувство глубокой ответственности, неоценимый вклад в социально-экономическое развитие региона и всей страны. Особые слова признательности — уважаемым ветеранам отрасли за многолетнюю работу, сохранение трудовых традиций, передачу накопленных знаний и опыта молодым коллегам.

В этот праздничный день желаем всем железнодорожникам здоровья, мира, добра, благополучия и всего наилучшего!

К поздравлению губернатора присоединились председатель Брянской областной Думы Валентин. Суббот и главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук.

Напомним, накануне дня железнодорожника в Брянске открыли Аллею Славы железнодорожников. Памятное место появилось на вокзале Брянск-Льговский.