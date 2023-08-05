Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Жителей Брянска предупредили об экстремальной жаре 6 августа. Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска выпустило экстренное предупреждение. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха может превысить 30 градусов.

Жаркая погода может привести к чрезвычайным ситуациям на акваториях, пожарам на свалках мусора в неустановленных местах. Огонь может перекинуться и на жилые дома, хозяйственные постройки. Могут случиться аварии на объектах электроэнергетики и на транспорте. Жара может вызвать у людей тепловой удар.