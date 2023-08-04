Фото: служба корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

В Брянске открыли Аллею Славы железнодорожников. Событие состоялось 4 августа, накануне Дня железнодорожника. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

На аллее увековечили имена пяти брянских железнодорожников – Героев Социалистического Труда, для которых профессия стала призванием. Это - машинисты поездов локомотивного депо Брянск-2 Михаил Федорович Горохов, Виктор Федорович Цыкунов, Василий Васильевич Шемахов, начальник станции Белые Берега Иван Егорович Бизюков, бригадир электромонтажников Брянской дистанции электроснабжения Валентин Владимирович Романовский. Они жили и трудились в разное время, но всех их объединяет преданность своему делу, профессионализм, целеустремленность и трудолюбие.

На открытии Аллеи Славы присутствовал заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) Марат Шайдуллин. Он выразил надежду, что это памятное место пополнят новые имена железнодорожников.

Фото: служба корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

На торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику, около ста железнодорожников получили государственные, ведомственные и региональные награды.