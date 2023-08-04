В Брянске 12 августа заработают ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в субботу, 12 августа, заработают ярмарки выходного дня. Их откроют в каждом районе города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ярмарки будут работать до 28 октября по субботам с 8:00 до 15:00 с соблюдением необходимых санитарных и эпидемиологических норм по адресам:

Бежицкий район:

- ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

Володарский район:

- улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

Советский район:

- ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»; - улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка;

Фокинский район:

- проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

Кстати, в прошлом году на ярмарках горожане купили больше 855 тонн плодоовощной продукции. Наибольшим спросом пользовался картофель - его реализовано больше 600 тонн. Так называемого «борщевого набора» - моркови, свеклы, капусты и лука – в общей сложности продано более 130 тонн. Кроме того жители приобрели около 60 тонн яблок и груш, 37 тонн томатов и огурцов, 8 тонн прочих овощей, а также 16 тонн зерна и 4,5 тонн меда.

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