Брянский «Швейбат32» строчит для участников СВО

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске создали добровольческую волонтерскую организацию «Швейбат32». Пока родные и близкие люди находятся в зоне специальной военной операции на Украине, активисты каждый день помогают нашим защитникам. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

За собственные деньги «швейбатовцы» покупают ткани. Нитки, фурнитуру, швейные и вязальные инструменты, медикаменты для аптечек, оплачивают аренду офиса для пошива военных изделий, покупают бензин. Сами же и отвозят свою продукцию защитникам Родины.

Каждый день активистки делают для фронта «пятиточечники», подсумки для автоматов, носилки, аптечки 1 эшелона, ватно-марлевые повязки, подушки и одеяла для раненых. А еще сушат овощи, ягоды и фрукты, плетут маскировочные сети. Изготавливают так необходимые бойцам блиндажные свечи.

- За работу «Швейбат32» благодарят наши парни, которые защищают границу в Троебортном и Зерново, в Горожанке и Климово, - рассказали в мэрии города. - Вещи, сделанные добрыми руками брянских общественников, согревают и помогают сберечь жизни разведчикам на Красно-Лиманском направлении, в Сватово и Кременной, луганским спецназовцам, артиллеристам и медикам в госпиталях от Херсона до Донецка.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Число просьб от бойцов увеличивается. Поэтому «швейбатовцам» также необходимо помочь.

- Нам всегда в первую очередь требуется помощь руками, - говорит руководитель волонтерской организации «Швейбат32» Юлия Подковко. - «Швейбату32» нужны люди желающие шить и вязать. Опыт в этом деле не требуется, мы всему научим. А вот наличие своей бытовой швейной машинки, приветствуется. Но даже, если нет своего оборудования, вы можете прийти к нам по адресу: Брянск проспект. Станке Димитрова, дом 54 «А», 3-й этаж, офис №11».