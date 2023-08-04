В Брянске чествовали работников железной дороги

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

В Фокинском районе Бярнска в в Городском Дворце культуры железнодорожников чествовали работников железной дороги. По традиции люди, посвятившую свою жизнь данной отрасли, отмечают профессиональный праздник в первое воскресенье августа. Об этом сообщают в Фокинской районной администрации Брянска.

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

"Виновников торжества" поздравил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.

- В этот праздничный день желаю всем вам здоровья, счастья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов на благо Брянской области и России! – сказал он.

Почетные гости сказали слова благодарпностии в адрес работников железной дороги. Собравшихся в зале тепло поздравили: главный федеральный инспектр по Брянской Области Андрей Дьячук, заместитель Губернатора Брянской области Николай Лучкин, заместитель председателя областной Думы Виталий Беляй, председатель комитета заксобрания Александр Башлаков, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин, руководитель Брянского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел Анатолий Слабыня.

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

Заслуженным железнодорожникам вручили почетные грамоты. Праздничную встречу завершили выступления артистов Городского Дворца культуры железнодорожников и кавер-группы «Фруктоза».

Напомним, история Фокинского района неразрывно связана с железной дорогой. В конце 19 века здесь начали строить станцию Брянск-Льговский, вокруг которой сформировался жилой поселок, получивший название Льговский, а уже позже - Фокинский район. Сегодня здесь проживают больше 60 тысяч людей. Из них больше двух с половиной тысяч - железнодорожники!