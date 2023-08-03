Фото: Фокинская районная администрация.

В Брянске в сквере Игната Фокина восстановили разломанные вандалами лавочки. Фокинской районной администрации помогли руководители строительного гипермаркета и мебельной компании. Об этом сообщают в администрации района.

Лавочки в сквере восстановили полностью. Однако злодеи этим не ограничились. Они еще умудрились из светового портала выкрутить лампочки.

Фото: Фокинская районная администрация.

Напомним, капитальный ремонт в сквере Игната Фокина провели ровно год назад. По программе «Комфортная городская среда» выделили деньги на ремонт памятника Игнату Фокину, укладку новой тротуарной плитки, озеленение и санитарную обрезку деревьев, малые архитектурные формы и новое освещение.