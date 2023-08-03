В Брянске портрет партизана Медведева украсил пятиэтажку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска потрет партизана Дмитрия Медведева украсил пятиэтажку. Художники изобразили именитого брянца на стене дома №75 на улице, которая носит имя героя. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянцы любуются муралом в честь Героя Советского Союза.

Напомним, Московские художники трудились над муралом чуть больше недели. Они работали кистями, валиками и балончиками, кропотливо прорисовывая каждую деталь рисунка. Им потребовалось больше 40 литров и 70 баллончиков красок, а площадь арт-объекта составила больше 120 квадратных метров.