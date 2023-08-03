Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на строящемся Славянском мосту забили 30 свай в основание шестой опоры Славянского моста. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строительство опоры №6 на объекте сейчас идет полным ходом. Она - последняя из трех русловых, расположенных в реке Десне. Насыпь уже сделали, укрепили шпунтом.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Сейчас подрядчик занимается забивкой свай в основание шестой опоры, - рассказали в мэрии города. - Всего их будет более 100 штук. По состоянию на утро, 3 августа, в грунт погружены 30. На стройплощадке хранятся около 50 железобетонных конструкций, которые подвозят к сваебою по мере необходимости.

После того, как забьют все сваи, начнут бетонировать ростверк, шесть колонн и ригель. Они – составляющие части опоры №6. У подрядчика в планах с подготовленной насыпи закрыть оба оставшихся пролета. Это 36 балок. После их укладки разберут технологическую площадку и Десна вернется в прежние берега. На самом мосту ставят барьерное ограждение.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Длина Славянского моста - 270 метров. Объект возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На мосту будет четыре полосы для движения.