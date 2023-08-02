Игорь Маковский: профессия энергетика требует высоких профессиональных компетенций, личностных качеств и хорошей физической подготовки

Фото: ПАО «Россети Центр».

Первый день мероприятий на полях 10-й профессиональной Коллегии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Рязани был посвящен оценке соответствия работников Обществ высокому статусу и требованиям, применяемым сегодня к российским энергетикам. Более 150 руководителей прошли тестирование на определение управленческого потенциала.Наряду с этим, на стадионе «Спартак» нормы ГТО в беге на тысячу метров, рывке 16-килограммовой гири, прыжке в длину, на отжимания и упражнении на пресс выполнили 50 сотрудников блока безопасности разных возрастов. Генеральный директор принял участие в испытаниях, продемонстрировав отличную физическую подготовку. «Первыми проверку уровня физической подготовки прошли специалисты по безопасности. Планируем, что все 55 тысяч наших сотрудников сдадут нормы ГТО в течение этого и следующего года.В энергетике мы также должны работать на результат, уметь добиваться поставленной цели. Сегодня мы увидели наши достижения в спорте, а завтра на заседании Коллегии будут показаны результаты и достижения наших филиалов. Уверен, мы справимся со стоящими перед нами задачами», – заявил Игорь Маковский.