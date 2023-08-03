Леонид Кайков: «В 150-летие завода БМЗ внес вклад каждый сотрудник»

Когда-то в Брянске выпускали пароходы «Бежица», а теперь - современные тепловозы для железных дорог.

К труду приучен с детства

Фото автора.

Одним из таких патриотов родного завода является Леонид Кайков - директор производства. Его трудовой стаж составляет 50 лет, из них 46 - на машиностроительном заводе. Так что его личный вклад в юбилейные 150 лет весьма весомый. Труд Леонида Викторовича недавно отметил Президент России Владимир Путин, подписавший указ о награждении Кайкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как и родной завод, Леонид Кайков отмечает день рождения в июле. Он появился на свет в 1955 году в Мглинском районе, в деревне Харновке, которая расположена на берегу речки Воронусы - притока Ипути. Мог ли маленький Лёня, бегающий вместе со своими сверстниками купаться и запускать кораблики на маленькую речку, предполагать, что детища его трудов будут использоваться на всех морях и океанах нашей планеты?!

Леонид родился в семье сельских учителей. Отец преподавал историю, мама - учительница начальных классов. В многодетной семье было пятеро сыновей. Леонид Викторович до сих пор удивляется, как мама успевала всех их накормить, обстирать, собрать. Крутилась как белка в колесе, чтобы везде успеть: на кухне, во дворе, на работе, при том, что тогда женщины не сидели в декретных отпусках. Вероятно, секрет в том, что все в семье помогали по хозяйству родителям и друг другу. Если мама шла полоскать бельё в проруби, то кто-то обязательно нёс ведро или корзину с вещами. С малых лет ходили на сенокос, собирали в лесу шишки, грибы, ягоды, щавель, резали и драли лозу. Все братья были приучены к труду. Кроме этого родители-учителя привили и тягу к знаниям. Поэтому со временем все дети получили высшее образование. Леонид выбрал путь машиностроителя.

Отслужив срочную службу в армии, в 1976 году устроился на брянский завод. И прошёл там путь от токаря-расточника в дизельно-механическом цехе до директора производства всего предприятия.

Фото автора.

«Горжусь тем, что не пропустил ни одной ступеньки в «лестнице» заводских должностей, - улыбаясь рассказывает Леонид Кайков. - Вообще-то трудовой стаж у меня более полувека. Работать начал ещё до армии, в 1973 году, когда после окончания школы пришёл в совхоз «Шумаровский» Мглинского района. Но через три года попал на наш завод - в итоге с ним, с производством дизельных двигателей и связал свою судьбу».

Из «постели» - в дальнее плавание

Более четверти века Леонид Викторович стоит у руля дизельного машиностроения. Большую часть работы на заводе посвятил производству судовых малооборотных двигателей и до сих пор с теплом вспоминает это время, относясь к каждому выпущенному за ворота дизелю как к родному ребёнку. А их было произведено более тысячи!

«На изготовление судового двигателя уходило девять месяцев. День в день. Вот и схожесть с рождением ребёнка, которого тоже вынашивают девять месяцев. Кстати, не удивляйтесь, но появление любого дизельного двигателя начинается с… постели, - говорит Леонид Кайков, кабинет которого увешан фотографиями разных типов судов. - Постель двигателя - это основание, сложнейшее изделие, в которое затем укладывается вал двигателя. Поэтому сначала изготавливается постель, а затем всё остальное».

Трудно сказать, чем руководствовалось Советское правительство в конце 1950-х годов, размещая производство судовых дизелей вдали от моря в Брянске. В дальнейшем продукцию предприятия отправляли на судостроительные заводы в Ленинграде, Николаеве, Херсоне. Из-за удалённости получателя готовый двигатель, высота которого была с пятиэтажный дом, приходилось вновь разбирать до винтика, упаковывать и отправлять железной дорогой. Один двигатель мог занимать до 15 вагонов. Логично было бы налаживать такое производство рядом с судостроительным заводом, но пришлось производить морскую продукцию за сотни километров от морей.

Первый брянский двигатель был выпущен 19 сентября 1961 года. Он так и назывался ДБ-1 (Дизель Брянский). Двигатель установили на судно, названное в честь места рождения его железного сердца - «Бежица». С нашим надёжным дизелем теплоход прошёл сотни тысяч морских миль. Выполнил серьёзные государственные задачи, в том числе в интересах советской космической программы.

За всё время на БМЗ было не только освоено производство более десяти типов судовых двигателей, производимых по лицензии, но разработан и выпущен свой собственный отечественный ДБ-10. Мощность производимых дизелей доходила до 21 600 лошадиных сил.

Конец 1960-х и 70-е годы прошлого века стали «золотым десятилетием» выпуска брянских дизелей - их каждый год изготавливали по 40 и более штук. Брянские специалисты-дизелисты вместе со своими машинами прошли на морских судах сотни миль во всех океанах, следя за исправной работой нашей продукции.

В сложное для всей страны время производство судовых двигателей, половина которых продавалась за рубеж по валютным контрактам, помогло выжить заводу, сохранить производственные мощности. Сегодня над переоборудованным бывшим дизельно-механическим цехом возвышаются трубы от испытательных стендов - они уже демонтированы, и трубы не действуют, но руководство завода оставило их как память о выдающемся периоде работы предприятия.

Именно в Брянске выпустили первый в России тепловоз с асинхронным приводом «Витязь» - проектировали его специально для работы в сложных условиях Байкало-Амурской магистрали.

Сейчас на заводе не производят судовые дизели. Последний был продан в Болгарию в 2009 году, а один, оставшийся невостребованным, установлен в виде памятника на территории предприятия в честь тех сотен машиностроителей, которые вложили труд, посвятили свои жизни эпохе брянского судового дизелестроения.

Открывая новые горизонты

С 2002 года завод входит в состав «Трансмашхолдинга» и является сегодня не только флагманом тяжёлой промышленности Брянщины, но и лидером отрасли железнодорожного машиностроения в России. Мощности позволяют выпускать локомотивы как для Российских железных дорог, так и для коммерческих компаний. В Брянске организовано уникальное для страны крупносерийное производство магистральных грузовых и маневровых тепловозов, востребованных и на международных рынках.

Уже на новом этапе развития на заводе был организован и налажен выпуск новых магистральных грузовых тепловозов «Пересвет» с коллекторным приводом, а также производство первого в России тепловоза с асинхронным приводом «Витязь» - проектировали его специально для работы в сложных условиях Байкало-Амурской магистрали.

«За полтора века своей работы завод внёс неоценимый вклад в развитие российского транспортного машиностроения, модернизацию производства и освоение передовых технологий… От всей души желаю коллективу крепкого здоровья, мира, добра, а заводу дальнейшего развития и плодотворной работы на благо Брянской области и России!» - пожелал в своём поздравлении губернатор Александр Богомаз.

«Юбилей завода - это не просто значимая дата для крупнейшего российского предприятия, - подчёркивает Леонид Кайков. - За всей этой работой стоят люди. Мы помним имена Губонина, Голубева, Крахта, Тенишева, Ильина - всех тех, кто в 1873 году основал завод и дал ему динамичное поступательное движение. Помним тех, кто стоял у станков в годы возрождения после гражданской войны и разрухи, тех, кто ковал оборону страны перед войной, кто запускал завод в эвакуации, тех, кто вновь возрождал его в Брянске после войны. Люди - вот главная ценность завода. Спасибо всем ветеранам труда, сегодняшним сотрудникам, их семьям за то, что они и есть Брянский машиностроительный завод!».

Кстати От автора: «Впервые о брянских дизелях прочёл в произведении известного советского писателя-мариниста Льва Скрягина «Книга о якорях», которая была издана в 1973 году. В предисловии автор высказывал благодарность гарантийному инженеру-механику Радомиру Орловскому с БМЗ, с которым Скрягин работал на кувейтском теплоходе «Аль Сабахия», имеющим брянский двигатель».