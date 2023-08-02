В брянских Клинцах открыли памятный комплекс воинам Воздушно-десантных войск

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянских Клинцах 2 августа открыли памятный комплекс воинам Воздушно-десантных войск. Памятный комплекс установили напротив памятника Героям Отечества по инициативе общественной организации ВДВ. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В центральном части комплекса установлен бюст советского военачальника, командующего воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова, «Бати», как ласково его называют воины-десантники. За его спиной - купол парашюта и взмывающие ввысь самолеты. На плите высечены имена погибших воинов-десантников города Клинцы и Клинцовского района.

В символическом мероприятии участвовали родители погибших воинов-десантников, ветераны ВДВ, заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй, глава города Клинцы Олег Шкуратов, глава Клинцовской городской администрации Сергей Евтеев, военный комиссар города Клинцы, Клинцовского, Гордеевского и Красногорского районов Александр Зубиков, первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин, председатель Брянской общественной организации ветеранов Афганистана и специальных военных операций Петр Тарико, председатель Клинцовского отделения Брянской региональной общественной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Михаил Вычик, председатель общественной организации «Союз десантников» города Клинцы Геннадий Шкуратов, представители общественных и ветеранских организаций, жители и гости города Клинцы и Клинцовского района.Провели церемонию награждения.

Фото: "Клинцы.Инфо".

- Средства на памятный комплекс в Клинцах собирали, что называется, всем миром, - рассказали в мэрии города. - В деле участвовали организации и предприятия, воины-десантники и родственники погибших бойцов, просто неравнодушные жители. На празднике Почетные грамоты вручили тем, кто вносит достойный вклад в увековечивание памяти героев-земляков и проводит большую общественную работу.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Почетное право открыть памятный комплекс предоставили родителям погибших воинов-десантников во время специальной военной операции на Украине: гвардии старшего лейтенанта Андрея Елисейкина - Людмиле Ивановне Елисейкиной, гвардии ефрейтора Александра Шишкунова - Вячеславу Федоровичу Шишкунову. А также - председателю общественной организации «Союз десантников» города Клинцы Геннадию Шкуратову и председателю Клинцовского отделения Брянской региональной общественной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Михаилу Вычику.

После минуты молчания, в память о погибших героях к мемориалу возложили цветы.