Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские тяжелоатлеты завоевали пять медалей на первенстве России. Соревнования прошли в Саранске среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» завоевали четыре серебряных и одну бронзовую медали. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Максим Могучев в весовой категории 96 килограмм занял второе место. А еще он завоевал серебряные медали в рывке и толчке. Станислав Прошин в весовой категории 102 килограмма стал серебряным призером в рывке. Александра Паращук в весовой категории 87 килограмм оказалась на третьем месте в рывке.

Спортсмены занимаются у тренеров Николая Евсеева и Андрея Евдокимова.

Возрастное ограничение – 15+