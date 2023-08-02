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В брянских парках увеличат число патрулей. К такому решению пришли на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас каникулы, дети почти постоянно находятся на свежем воздухе, гуляют в парках, часто допоздна, без надзора взрослых, - сказал заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.- Сам неоднократно был свидетелем, как компании несовершеннолетних шумят, хулиганят, иногда даже вызывают недовольство отдыхающих своим поведением. А вот патрулей, которые бы их приструнили, почти никогда нет.

По информации УМВД России по Брянской области, уровень подростковой преступности снизился на 17,8%. За прошедшие полгода брянские подростки совершили 37 преступлений. При этом чаще всего правонарушения происходят Бежицком и Советском районах.

Снизилась доля преступлений корыстной направленности, однако по-прежнему преобладают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За этот год их зарегистрировали 19, а это на 46,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Зато в этом году пока подростки не совершили убийства или умышленные причинения тяжкого вреда здоровью. Уменьшилось и число административных правонарушений со стороны несовершеннолетних: меньше замечают подростков в состоянии алкогольного опьянения или нарушающих общественный порядок.

- Необходимо увеличить количество патрулей в городских парках, которые будут следить за порядком, — потребовал Сергей Антошин. - Прошу представителей УМВД, присутствующих здесь, донести нашу просьбу до своего руководства. Мы не должны позволять подросткам оступиться, а для этого нужен контроль за несовершеннолетними и постоянные разъяснительные беседы.