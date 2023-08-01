Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский «Поезд здоровья» остановился в Северодонецке Луганской народной Республики. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Комплексный профилактический осмотр в городской больнице Северодонецка провели: терапевт, невролог, хирург, офтальмолог, отоларинголог. Здесь же можно было пройти обследование на высокотехнологичном оборудовании, которое дает возможность проводить исследование крови на ПСА. Основная часть пациентов – люди от 60 лет и старше. Они особенно нуждаются в качественной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

С врачами из Брянска встретился глава Администрации города Северодонецка Николай Моргунов. От имени всех жителей поблагодарил врачей, а также губернатора Брянской области Александра Богомаза за важную помощь и поддержку. Наши медики отметили, что таких приемов у них давно не было. Люди шли сплошным потоком, медики работали без перерыва и принимали всех, кто пришел. Местные жители также тепло благодарили докторов. В ответ звучали слова: «Будьте здоровы! А с остальным мы все вместе справимся!»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

- В 2022 году украинские нацисты практически уничтожили Северодонецк, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Но благодаря российским военным, самоотверженности жителей, помощи, которую оказывает наша страна освобожденным территориям, мирная жизнь возвращается. Брянская область активно помогает жителям Донбасса и новых территорий.

Напомним, высококвалифицированные брянские врачи, прибывшие в составе «Поезда здоровья», уже помогли многим жителям подшефной Брянки Луганской Народной Республики.