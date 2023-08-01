В Брянске накануне Дня физкультурника откроют стадион «Камвольщик»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска накануне Дня физкультурника, 11 августа, откроют после ремонта стадион «Камвольщик». Событие начнется в три часа дня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Современный стадион с современным покрытием. Так преобразился «Камвольщик» после капитального ремонта. Это - структурное подразделение Брянского спортивного комбината «Десна». Пятилетний Марк пробует искусственный газон. Покрытие ребенку нравится.

За 10 дней до открытия на стадионе побывал вице-мэр Брянска Сергей Антошин. Именно благодаря усилиям вице-мэра стадион не превратился в долгострой. Быстро нашли подрядчика - муниципальное дорожное управление, которое оперативно завершило капремонт спортивного объекта. Сергей Антошин похвалил дорожников за проделанную работу, но и указал на недостатки, которые нужно будет устранить. В их числе - отсутствие подъездной площадки и парковки. Вернее, они есть, но в грунтовом виде.

- Необходим нормальный съезд с улицы 50-й Армии, хотя бы временно отсыпанный щебнем, пока мы будем изыскивать средства на дальнейшее благоустройство территории возле стадиона, - сказал Сергей Антошин.

На стадионе новое освещение, резиновые дорожки, раздевалки, биотуалеты. Также есть комната охраны, куда выведена картинка с камер видеонаблюдения. Ежедневно на объекте работают до 30 дорожников. По контракту муниципальное предприятие могло работать до 20 августа, но фактически справилось за 1,5 месяца. За нерадивым подрядчиком переделали ливневку, место под трибуны, ограждение и многое другое.

- График посещения «Камвольщика» разрабатывается, и он появится на входе на стадион, так же, как и правила поведения на объекте, - рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александр Погорелов. - Предварительно утром и вечером поле и дорожки будут открыты для общественности, а вот в дневное время отдадут для профессиональных тренировок. Стадион подойдет не только для футболистов, но и легкоатлетов - здесь рады всем!

Также Александр Погорелов добавил, что сейчас разрабатывают программу торжественного открытия «Камвольщика». В театрализованном представлении планируют задействовать около 250 детей.

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