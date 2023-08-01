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Экономика1 августа 2023 11:50

Брянскэнерго напомнило детям в летних оздоровительных лагерях правила электробезопасности

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» провели занятия по электробезопасности в детском оздоровительном комплексе «Лесной»
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» .

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» .

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» провели занятия по электробезопасности в детском оздоровительном комплексе «Лесной», включающий в себя два летних загородных лагеря «Огонек» и «Орленок», расположенные вблизи города Сельцо.

Мероприятия, в которых приняли участие 200 ребят в возрасте от семи до двенадцати лет, организованы с целью познакомить детей с основными правилами электробезопасности, которые необходимо соблюдать, находясь рядом с энергообъектами и при пользовании бытовыми электроприборами.

Ребята узнали о том, как вести себя, если оказались вблизи оборванного провода, познакомились с понятием «зона шагового напряжения» и способом выхода из нее. Им рассказали о правилах поведения во время грозы и о недопустимости селфи рядом с энергооборудованием. В завершении уроков энергетики продемонстрировали способ оказания первой медицинской помощи на учебном манекене – тренажере «Гоша», и вручили памятные сувениры.

«Дети зачастую не в полной мере понимают степень опасности, которую несет в себе электричество, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Задача энергетиков – донести до ребят эту информацию, убедить их неукоснительно соблюдать правила электробезопасности. С этой целью работа по профилактике детского электротравматизма проводится сотрудниками филиала круглый год, приобретая особую актуальность в период летних каникул, когда дети дольше обычного могут находиться без присмотра взрослых».

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС