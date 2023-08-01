Фото: Анна ЛЕВКИНА.

В состав брянского правительства включили Валентину Миронову и Александра Петроченко. Указ об изменении состава правительства подписал исполняющий обязанности губернатора Юрий Филипенко.

Их официально утвердили в должности заместителей губернатора депутаты областной Думы на заседании 27 июля.

Валентина Миронова курирует в регионе вопросы образования и науки. Александр Петроченко - региональную безопасность, госзакупки, жилищную инспекцию, мировую юстицию, внутреннюю и информационную политику.