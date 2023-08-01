Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2023 11:37

В состав брянского правительства включили Валентину Миронову и Александра Петроченко

Указ подписал и.о.губернатора Юрий Филипенко
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анна ЛЕВКИНА.

Фото: Анна ЛЕВКИНА.

В состав брянского правительства включили Валентину Миронову и Александра Петроченко. Указ об изменении состава правительства подписал исполняющий обязанности губернатора Юрий Филипенко.

Их официально утвердили в должности заместителей губернатора депутаты областной Думы на заседании 27 июля.

Валентина Миронова курирует в регионе вопросы образования и науки. Александр Петроченко - региональную безопасность, госзакупки, жилищную инспекцию, мировую юстицию, внутреннюю и информационную политику.

КАРТИНА ДНЯ