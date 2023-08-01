Фото: заповедник "Брянский лес".

В заповеднике «Брянский лес» вылупились три птенца черных аистов. Буквально неделю назад натуралист Иван Сильченко вновь проверил гнездо и увидел в нем трех оперившихся птенчиков. Об этом сообщают в заповеднике «Брянский лес».

Орнитологи «Брянского леса» сделали вывод о том, что «на протяжении трех последних лет черный аист успешно выводит в этом гнезде потомство, пополняющее брянскую популяцию этого редкого вида».

Новое для Брянщины гнездо черного аиста, краснокнижной птицы, в Щегловском участковом лесничестве Навлинского лесничества нашел в 2021 году Иван Сильченко, брянский натуралист и фотограф. Но этот участок был отведен под рубку леса. Совместными усилиями сотрудники «Брянского леса» и натуралист остановили рубку леса на этом участке и спасли гнездо.

Орнитологи и Иван Сильченко стали наблюдать за гнездом черного аиста.

- Тогда же в 2021 году у пары черных аистов выросли два птенца, - рассказали в заповеднике «Брянский лес». - В прошлом, 2022 году, году в гнезде поднялись на крыло три птенца. И это была большая радость! В нынешнем году по просьбе специалистов заповедника Иван Владимирович дважды проверял гнездо. В начале мая было установлено, что оно снова занято птицами, это внушало надежду на потомство. И вот сегодня в гнезде подрастают три милых птенчика.