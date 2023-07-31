Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 12 августа заработают ярмарки выходного дня. В областном центре уже начали подготовку к их открытию. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Так, Володарском районе ярморочной площадкой традиционно станет территория на Пушкина, 73, у стадиона имени Брянских партизан. Уже сейчас необходимо подготовить места для сельхозпроизводителей, фермеров и граждан, имеющих личные подсобные хозяйства, которые придут сюда торговать.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Для подготовки ярмарочного сезона мы активно взаимодействуем с региональным департаментом сельского хозяйства, чтобы привлечь к нам сельхозпроизводителей из разных районов Брянской области, которые смогут торговать на выделенных местах на постоянной основе, - рассказали в Володарской районной администрации. - Совместно с организатором ярмарки мы уже продумали тематическое оформление территории, а на открытии для володарцев выступят самодеятельные коллективы.

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