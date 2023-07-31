Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в детском саду «Березка» стартовал ремонт бассейна. Подрядчик отремонтирует крышу, восстановит фасад, заменит окна и все сети: канализацию, отопление, водопровод и электрику. Также облицуют чашу бассейна, покрасят стены и уложат напольную керамическую плитку. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- К выполнению первого этапа подрядчик приступил своевременно, сейчас идут работы по разборке конструктивных элементов бассейна, демонтажу кафельного покрытия, расчистке поверхностей от покрасок и облицовки, - рассказала заведующая детским садом Елена Юхачева.

На месте ремонта побывал исполняющий обязанности главы Советского района Денис Семенов. Он побеседовал с подрядчиком.

- Весь ремонт нужно завершить к концу ноября 2023 года,- сказал Денис Семенов. - Глава городской администрации Александр Николаевич Макаров требует не допускать отклонений от графика.