В Брянске в реке Снежеть утонул 50-летний мужчина

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска в реке Снежеть утонул 50-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Информация о происшествии поступила 6 августа в городскую диспетчерскую службу .

Тело утонувшего мужчины нашли спасатели в пяти метрах от берега.

В Брянске установилась аномальная жара. Горожане массово потянулись к водоемам. Об аномальной жаркой погоде 6 августа предупреждали в Управлении по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска.