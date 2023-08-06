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Происшествия6 августа 2023 10:12

В Брянске в реке Снежеть утонул 50-летний мужчина

Трагедия произошла в Фокинском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска в реке Снежеть утонул 50-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Информация о происшествии поступила 6 августа в городскую диспетчерскую службу .

Тело утонувшего мужчины нашли спасатели в пяти метрах от берега.

В Брянске установилась аномальная жара. Горожане массово потянулись к водоемам. Об аномальной жаркой погоде 6 августа предупреждали в Управлении по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска.

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