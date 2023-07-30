В Брянске отслужили молебен в память о погибших на подлодке «Курск»

Фото: РИА "Стрела".
В Брянске отслужили молебен у памятного знака по погибшим на подлодке «Курск». Событие состоялось 30 июля в День Военно-морского флота. Также торжественно подняли Андреевский флаг. Об этом сообщает РИА «Стрела».
Фото: РИА "Стрела".
В памятном событии участвовали представители власти, военнослужащие, активисты и ветераны. Приехал брат погибшего на подлодке моряка Александра Коробкова.
Юнармейцы исполнили известные музыкальные композиции, в том числе и кавер на песню «Там за туманами» группы «ЛЮБЭ».
К памятному знаку возложили цветы. Память погибших моряков почтили молчанием.