В Брянске отслужили молебен в память о погибших на подлодке «Курск»

Фото: РИА "Стрела".

В Брянске отслужили молебен у памятного знака по погибшим на подлодке «Курск». Событие состоялось 30 июля в День Военно-морского флота. Также торжественно подняли Андреевский флаг. Об этом сообщает РИА «Стрела».

Фото: РИА "Стрела".

В памятном событии участвовали представители власти, военнослужащие, активисты и ветераны. Приехал брат погибшего на подлодке моряка Александра Коробкова.

Юнармейцы исполнили известные музыкальные композиции, в том числе и кавер на песню «Там за туманами» группы «ЛЮБЭ».

К памятному знаку возложили цветы. Память погибших моряков почтили молчанием.