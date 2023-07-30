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Общество30 июля 2023 18:07

В Брянске отслужили молебен в память о погибших на подлодке «Курск»

Во время события торжественно подняли Андреевский флаг
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: РИА "Стрела".

Фото: РИА "Стрела".

В Брянске отслужили молебен у памятного знака по погибшим на подлодке «Курск». Событие состоялось 30 июля в День Военно-морского флота. Также торжественно подняли Андреевский флаг. Об этом сообщает РИА «Стрела».

Фото: РИА "Стрела".

Фото: РИА "Стрела".

В памятном событии участвовали представители власти, военнослужащие, активисты и ветераны. Приехал брат погибшего на подлодке моряка Александра Коробкова.

Юнармейцы исполнили известные музыкальные композиции, в том числе и кавер на песню «Там за туманами» группы «ЛЮБЭ».

К памятному знаку возложили цветы. Память погибших моряков почтили молчанием.

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