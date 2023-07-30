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Общество30 июля 2023 10:34

Брянские добровольцы будут охранять государственную границу

Жители региона прошли обучение в пограничном центре
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянские добровольцы будут участвовать в охране государственной границы. В регион вернулись жители. Которые прошли обучение в специальном пограничном учебном центре. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Инициативы предложило руководство Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Власти региона поддержали идею.

Региональное правительство обеспечило помощников пограничников обмундированием. В дальнейшем их будут привлекать для защиты государственной границы совместно с сотрудниками пограничного управления.

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