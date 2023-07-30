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Общество29 июля 2023 21:01

В брянском селе Хромное капитально отремонтировали ФАП

Лечебное учреждение находится в Климовском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Климовском районе, в Центральной районной больнице, капитально отремонтировали Хроменский ФАП. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в селе Хромное на улице Октябрьской, 157. Он обслуживает 391 человека. Это – жители населенных пунктов Хромное и Раковка.

Капитальный ремонт провели по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Отремонтировали крышу, крыльцо, окна, полы, двери, стены и потолок. Провели сантехнические и электромонтажные работы.

После ремонта ФАПа качество оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению значительно улучшится.

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