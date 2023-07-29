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Спорт29 июля 2023 20:26

Брянские динамовцы одержали две победы над «Муромом»

Первая игра завершилась со счетом 3:0 вторая – со счетом 3:1
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК "Динамо-Брянск", vk.com.

Фото: ФК "Динамо-Брянск", vk.com.

Брянские динамовцы одержали две победы над «Муромом». Возобновилось Первенство Юношеской Футбольной Лиги. 29 июля юноши «Динамо-Брянск» провели две игры на своем поле против команды «Муром». Об этом сообщают на официальном сайте футбольного клуба «Динамо-Брянск».

Фото: ФК "Динамо-Брянск", vk.com.

Фото: ФК "Динамо-Брянск", vk.com.

Оба матча выиграли сине-белые. Юные футболисты 2008 года рождения выиграли со счетом 3:0, а команда пареней 2007 года рождения завоевала победу со счетом 3:1.

Юных динамовцев ждут матчи на выезде с командой тульского «Арсенала». Игра состоится 5 августа.

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